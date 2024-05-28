«Королева марафонов» Блиновская погасила свыше 140 млн руб долга по налогам

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Елена Блиновская погасила налоговый долг, но осталась под арестом

В Москве состоялось очередное судебное заседание по делу блогера Елены Блиновской, которая накопила многомиллионный долг по налогам, погасила его, но все равно осталась под арестом, пишет Telegram-канал Mash .

Из оглашенных в суде материалов защиты следует, что «королева марафонов» погасила долг, превышающий 140 миллионов рублей.

По данным РИА Новости, с имущества Блиновской начали снимать арест в рамках соответствующей процедуры.

Ранее суд продлил арест Блиновской еще на три месяца. Позднее «королева марафонов» заявила, что намерена признать себя банкротом.