«Королева марафонов» Блиновская погасила свыше 140 млн руб долга по налогам
Елена Блиновская погасила налоговый долг, но осталась под арестом
Фото - © Ольга Сергеева/Wikipedia.org
В Москве состоялось очередное судебное заседание по делу блогера Елены Блиновской, которая накопила многомиллионный долг по налогам, погасила его, но все равно осталась под арестом, пишет Telegram-канал Mash.
Из оглашенных в суде материалов защиты следует, что «королева марафонов» погасила долг, превышающий 140 миллионов рублей.
По данным РИА Новости, с имущества Блиновской начали снимать арест в рамках соответствующей процедуры.
Ранее суд продлил арест Блиновской еще на три месяца. Позднее «королева марафонов» заявила, что намерена признать себя банкротом.