Запад после завершения спецоперации изменит свое отношение к РФ. В данный момент иностранные государства сражаются не за Украину, а чтобы попытаться в последний раз разбить Россию, поделился мнением экс-премьер государства Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости .

После завершения боевых действий и подписания мирного договора с Украиной на Западе поменяется отношение к РФ. Там хотят попытаться разбить Россию.

«Разбили Советский Союз, ну, и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — сказал Степашин.

Бывший премьер-министр РФ добавил, что у страны большая территория, инфраструктура, древние традиции и есть все необходимое. Государство никому неудобно.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил РФ ввести вторичные санкции против нее и партнеров в случае, если Москва не подпишет с Киевом сделку об урегулировании конфликта в течение 50 дней. Также он добавил, что вооружение для Украины будет оплачивать Евросоюз.