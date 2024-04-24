Блогер Елена Блиновская останется под стражей еще на 3 месяца

сегодня в 16:40

Московский городской суд в среду продлил на 3 месяца арест скандально известному блогеру Елене Блиновской, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Королева марафонов» будет находиться в СИЗО до 26 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что силовики начали проверку по факту законности заключения контракта Минобороны РФ и мужа арестованной Блиновской. Алексей в свою очередь обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

В настоящее время Алексей Блиновский служит в зоне СВО под позывным Брикс.

Адвокаты блогера планировали использовать контракт Алексея с оборонным ведомством для защиты в суде с целью заменить «королеве марафонов» пребывание в СИЗО на домашний арест. Главным поводом для соответствующего ходатайства стали дети Блиновских, оставшиеся без обоих родителей.