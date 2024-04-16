Муж блогера Блиновской служит в зоне СВО под позывным Брикс

Его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что забрал бизнесмена к себе. Сам Пашаев служит в зоне СВО два года. Их подразделение занимается дронами и РЭБ.

Ранее СМИ писали, что Блиновский заключил контракт с российским Минобороны, чтобы спасти оставшийся бизнес. Кроме того, защита его сидящей в СИЗО супруги может использовать его службу для изменения меры пресечения с заключения на домашний арест.

У Блиновского в собственности было 12 фирм, но из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает финансовые трудности. Поэтому мужчина решил пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить жену из СИЗО.

Как считает следствие, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 906 млн рублей. Также они смогли легализовать 706 млн рублей.