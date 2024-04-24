Силовики проверят законность контракта Минобороны РФ с мужем Елены Блиновской

Контракт Блиновского с Минобороны РФ проверят после его обращения к главе СК

Осведомленный источник сообщил, что силовики начали проверку по факту законности заключения контракта Минобороны РФ и мужа арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской, сообщает Telegram-канал SHOT .

Кроме законности заключения контакта, в ходе проверки обратят внимание на обстоятельства службы Алексея Блиновского в подразделении.

Сам Блиновский записал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросит разобраться, почему контракт с ним хотят разорвать. Муж блогерши в настоящее время продолжает служить в зоне СВО под позывным Брикс.

Ранее сообщалось, что защита Елены Блиновской будет использовать контакт ее мужа с Минобороны в качестве аргумента для изменения меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Главным поводом для соответствующего ходатайства станут дети, которые остались без обоих родителей.