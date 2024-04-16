Елена Блиновская может выйти из СИЗО благодаря уходу мужа на СВО

Источник из окружения блогера Елены Блиновской рассказал, что защита может использовать уход ее супруга на СВО, чтобы изменить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, сообщает Telegram-канал SHOT .

Скорее всего, защита Елены Блиновской будет просить суд изменить блогерше меру пресечения и снова поместить ее под домашний арест. Такое ходатайство могут подать в связи с заключением контракта между Минобороны России и мужем Блиновской, бизнесменом Алексеем Блиновским.

Одним из аргументов защиты может быть воспитание четверых детей, которые после ухода отца в зону СВО остались без родителей под присмотром бабушки и дедушки. При этом источник близкий к семье Блиновской подчеркнул, что ее супруг ушел на фронт в первую очередь для того, чтобы помочь стране.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский мог заключить контракт с Минобороны по другой причине. Есть вероятность, что уходом на СВО он хочет спасти оставшийся бизнес.