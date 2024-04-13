Муж блогера Блиновской ушел на спецоперацию для сохранения бизнеса

Предприниматель Алексей Блиновский, который женат на блогере и «королеве марафонов» Елене Блиновской, ушел на спецоперацию. Так он хочет избежать потери последнего бизнеса, сообщает SHOT .

На сегодняшний день бизнес-империя предпринимателя практически разрушена. Из 12 компаний три проходят ликвидацию: IT-фирма «Подари мечту», производство одежды «Три кошки» и переработка морепродуктов «Аквакультура».

Кроме того, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая проработала свыше 4 лет и занималась продажей одежды и тканей.

У Блиновского в собственности было 12 компаний, но из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами бизнесмен испытывает финансовые трудности. Поэтому он решил пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить жену из СИЗО.

Как считает следствие, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 906 млн рублей. Далее супруги легализовали 706 млн рублей.

В конце января суд отправил блогера в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста. Она будет находиться там до 26 апреля. На новогодней вечеринке Блиновская общалась с подругой, которая является свидетелем по уголовному делу.