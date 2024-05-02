Блогер Блиновская намерена признать себя банкротом

сегодня в 15:41

Скандально известный блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская намерена подать заявление о признании себя банкротом, сообщает «Интерфакс» .

Кредиторами «королевы марафонов» указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ.

24 апреля Московский городской суд продлил арест Елене Блиновской на 3 месяца. Блогер будет находиться в СИЗО до 26 июля 2024 года.

По данным следствия, Елена и Алексей Блиновские уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 900 млн рублей, при этом супруги легализовали свыше 700 млн рублей. Из-за нарушения правил домашнего ареста суд отправил блогера в СИЗО «Печатники».

Предприниматель Алексей Блиновский уехал в зону специальной военной операции и служит под позывным Брикс. Чтобы спасти свой бизнес он заключил контакты с министерством обороны России.

Блиновская признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. По совокупности обвинений блогеру грозит 16 лет тюремного заключения.