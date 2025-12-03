«Контролировать уже нечего»: почему родители проигрывают цифровой среде детей

Взрослые все чаще не справляются с онлайн-миром подростков: технически дети ушли далеко вперед, и классический контроль перестал работать, сообщила РИАМО психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, мастер нейролингвистического программирования Вероника Ахметова.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет. Депутат Бийсултан Хамзаев указал на необходимость возложить ответственность на компании, предоставляющие доступ к социальным платформам.

«Дети сейчас гораздо более грамотные в цифровой среде, нежели взрослые. Это происходит из-за стремительного развития технологий. Дети просто интуитивно их осваивают постоянно, ежедневно. Что по факту контролировать могут родители? Базовое: никаких гаджетов за обеденным столом либо перед сном. Не забывайте показывать это на своем примере», — посоветовала Ахметова.

Она предупредила, что жесткий контроль может разрушить доверие между вами и ребенком. Нельзя забывать про право на личные границы — приватность никто не отменял.

«Минимальные работающие правила родительского контроля в 2025-м году строятся не на запретах, а на договоренностях, на просвещении, на доверии между родителем и ребенком. То есть, нужно сменить парадигму: от контролера до проводника, наставника. Задача — не запретить, а научить и защитить через понимание», — пояснила специалист.

Ахметова порекомендовала проявлять интерес к цифровой жизни ребенка: спрашивать, во что он играет, какие каналы смотрит, что там нового интересного в соцсетях. Играть вместе с ним, например, очки виртуальной реальности для этого хорошо подходят.

«Нужно объяснять, что нельзя передавать личные данные, какие-то фотографии, соглашаться на какие-то онлайн-встречи с онлайн-знакомыми. Договориться, например, чтобы ребенок подходил к вам перед загрузкой какого-то нового приложения, регистрации; обсудить, что такое кибербуллинг, как на него реагировать. Чтобы ребенок мог говорить вам об этом, нужно выстраивать с ним доверие. Технические настройки тоже можно использовать, но только не как тотальный надзор („я буду все тебе запрещать“), а как помощь: фильтры, ограничения. Об этом нужно ребенка предупреждать», — заключила эксперт.

