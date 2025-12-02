В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях до 16 лет

В Госдуме предложили ввести запрет на регистрацию для детей в соцсетях

В Госдуме прозвучало предложение о введении запрета на создание аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет. Автором инициативы стал депутат Бийсултан Хамзаев, сообщает «Осторожно, новости» .

Хамзаев отметил, что российским властям следует взять пример с тех государств, где уже действуют подобные возрастные ограничения для пользователей социальных платформ.

Депутат подчеркнул, что считает правильным полный запрет на наличие аккаунтов в соцсетях у несовершеннолетних до достижения ими 16-летнего возраста. Хамзаев также указал на необходимость возложить ответственность на компании, предоставляющие доступ к социальным платформам.

По мнению парламентария, в настоящее время 13-летний подросток без труда может зарегистрироваться в любой социальной сети, где его ожидает опасный контент. Депутат привел в пример порнографические материалы и информацию о наркотиках, отметив при этом отсутствие эффективных систем фильтрации для защиты детской аудитории.

Хамзаев отметил, что также нейросети создают такой контент, в котором ребенок теряет способность различать вымысел и действительность. Он привел пример абсурдных сюжетов, где кошка разводится с тигром и рожает крокодила, после чего следуют другие нелепые истории. Спикер уверен, что аудитория понимает, о каких материалах идет речь.

Современное подрастающее поколение существует в условиях огромных объемов бесполезной информации, измеряемой терабайтами. По мнению Хамзаева, это создает угрозу формирования молодежи с совершенно иным мировоззрением.

