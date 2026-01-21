Компания Rendez-Vous за год получила 26 предостережений от Роспотребнадзора

Компания Rendez-Vous Russia за год получила 26 предостережений от Роспотребнадзора. Покупатели выражали недовольство качеством продукции, а сотрудники жаловались на снижение зарплаты прямо перед скандальным корпоративом в Куршавеле, сообщает Baza .

Наиболее часто покупатели жаловались на дефекты обуви и сумок, которые всплыли уже во время носки. За каждое обращение Роспотребнадзор выдал предостережение.

Еще проверки прошли жалоб сотрудников «Рандеву» на задержки и снижение зарплат, а также плохие условия труда. По словам одной из сотрудниц, за полгода до корпоратива в Куршавеле компания вдвое сократила зарплаты сотрудникам среднего звена, а ведущим продавцам — в 3 раза, с 200 до 60–120 тыс. рублей.

Из-за постоянных замечаний и требований писать объяснительные начались массовые увольнения и проверки Роспотребнадзора с трудовой инспекцией.

Кроме того, появились претензии к Rendez-Vous и у Росприроднадзора. Компания за год импортировала 160 тонн товаров, подлежащих утилизации, но вовремя не оплатила экосбор, не предоставила обязательные декларации и отчетность.

Ранее сеть магазинов Rendez-Vous Russia вызвала недовольство россиян после проведения пресс-тура со знаменитостями на французский горнолыжный курорт в Альпах. В Госдуме назвали пресс-тур Rendez-Vous в Куршевель предательством России.

