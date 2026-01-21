Предатели России: Милонов о лакшери-тусовке бренда Rendez-Vous в Куршевеле

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИАМО назвал скандальный кутеж российских звезд в Куршевеле поддержкой бюджета Франции и предательством своей страны.

«Компания, которая зарабатывает деньги в России, решила вывезти некий набор своих друзей на вечеринку. По сути дела, компания Rendez-Vous, как российская компания, решила поддержать финансово хилеющие бюджет Франции для того, чтобы их бюджет смог больше оплачивать патронов и снарядов для головорезов из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что это просто является предательством. Знаете, лучше бы они голые бегали, чем вот так вот, одетые, как подлецы, потому что они провели не „голую вечеринку“, а вечеринку в костюме предателей. Это отвратительная история», — поделился мнение Милонов.

Он отметил, что налоги, уплаченные с проведения корпоративного мероприятия пошли в бюджет Франции, а эта страна является одним из главных соратников киевского режима.

Милонов добавил, что в России есть масса производителей, которые делают обувь лучше, и они охотно займут эту нишу.

Ранее сеть магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») отправила российских звезд в Куршевель и попала в скандал. Знаменитостей катали на частных джетах, развлекали в люксовом отеле и кормили устрицами. Бренд начали массово критиковать как за выбор локации, так и за состав участников — Ксению Собчак, Клаву Коку, Оксану Самойлову, Елену Перминову.

Директор по маркетингу сети магазинов Rendez-Vous Алина Миева заявила, что не собирается оправдываться за мероприятие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.