И что вы нам сделаете? Пиарщица Rendez-Vous Алина Миева о тусе в Куршевеле

Директор по маркетингу сети магазинов Rendez-Vous Алина Миева заявила, что не собирается оправдываться за тусовку в Куршевеле со звездами. При этом сотрудники компании и покупатели крайне недовольны поведением руководства, сообщает «112» .

Скандальное путешествие 26-летняя дива снимала со всех ракурсов. Вместе со знаменитостями она посетила не только Альпы, а также Париж и Женеву. Между городами она перемещалась на личном джете, а себя Миева сама называет «хозяйкой приема».

Пиар-директор попыталась успокоить россиян и заявила, что устраивает туры не только по заграничным курортам, но и в Краснодарский край. На Кипр и в Куршевель бренд возил клиентов еще «до обострения политической обстановки».

Бывшие сотрудники компании возмущены, ведь им постоянно урезали зарплаты, однако возить звезд на курорты у Rendez-Vous деньги нашлись. Покупатели тем временем жалуются на некачественную одежду и замечают, что в тур взяли селебрити, которые вовсе не носят продукцию компании.

Не остались в стороне и бойцы СВО. Они напомнили, что такое поведение во время спецоперации допускать нельзя. В Сети пишут шквал негативных комментариев в адрес компании.

На французский горнолыжный курорт в Альпах отправились модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие.

