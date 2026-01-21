И что вы нам сделаете? Пиарщица Rendez-Vous Алина Миева о тусе в Куршевеле
Фото - © соцсети, Telegram-канал «Рандеву с Миевой»
Директор по маркетингу сети магазинов Rendez-Vous Алина Миева заявила, что не собирается оправдываться за тусовку в Куршевеле со звездами. При этом сотрудники компании и покупатели крайне недовольны поведением руководства, сообщает «112».
Скандальное путешествие 26-летняя дива снимала со всех ракурсов. Вместе со знаменитостями она посетила не только Альпы, а также Париж и Женеву. Между городами она перемещалась на личном джете, а себя Миева сама называет «хозяйкой приема».
Пиар-директор попыталась успокоить россиян и заявила, что устраивает туры не только по заграничным курортам, но и в Краснодарский край. На Кипр и в Куршевель бренд возил клиентов еще «до обострения политической обстановки».
Бывшие сотрудники компании возмущены, ведь им постоянно урезали зарплаты, однако возить звезд на курорты у Rendez-Vous деньги нашлись. Покупатели тем временем жалуются на некачественную одежду и замечают, что в тур взяли селебрити, которые вовсе не носят продукцию компании.
Не остались в стороне и бойцы СВО. Они напомнили, что такое поведение во время спецоперации допускать нельзя. В Сети пишут шквал негативных комментариев в адрес компании.
На французский горнолыжный курорт в Альпах отправились модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие.
