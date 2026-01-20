Пир в недружественной стране: Rendezvous разозлил россиян туром со звездами

Сеть магазинов Rendezvous Russia вызвала недовольство россиян после проведения пресс-тура со знаменитостями в Куршевеле. Негативные комментарии появились в официальном Instagram*-аккаунте отечественного бренда.

На французский горнолыжный курорт в Альпах отправились модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и др.

В комментариях разразилась буря негодования среди россиян по поводу выбора места для празднования юбилея. Они считают, что целевая аудитория бренда не способна позволить себе такие дорогостоящие поездки. Помимо этого, пользователи возмутились выбором приглашенных знаменитостей, утверждая, что те не пользуются продукцией Rendezvous.

«Странно, что приглашают не ролевых персонажей для бренда, а топовых звезд, которые в жизни не будут носить ничего из Rendezvous», — возмутился один из пользователей.

«Они правда Rendezvous не носят, а везут их. Таков закон жизни», — поддержал пользователя другой россиянин.

Кроме того, возмущенные граждане отметили, что команда Rendezvous «устраивает пир» в недружественной стране, однако продолжает зарабатывать деньги на россиянах.

В ответ на критику представители российского бренда заявили, что поездка была организована командой бутика в Куршевеле по случаю его 16-летней годовщины. Впереди у бренда Rendezvous множество проектов в РФ.

