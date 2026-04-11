Комик Светлаков потратил более 2 млн рублей, чтобы снять стресс в Карелии

Комик Сергей Светлаков потратил свыше 2 млн рублей на программу «Антистресс» в детокс-клинике в Карелии, сообщает SHOT .

Артист вместе с женой и двумя сыновыми отправился в лечебно-диагностический центр. Светлаков потратил 1,5 млн рублей на программу «Антистресс», которую советуют, есть синдром психологического выгорания, тревожность, подавленное настроение и стресс.

Светлакову и его супруге сделали полный чек-ап организма, массажи, грязевые, водные, косметологические и другие процедуры, которые снимают стресс.

Двух сыновей комика записали на общеоздоровительные мероприятия: на них потрачено около 544 тыс. рублей.

Жила семья Светлаковых в огромном номере с четырьмя комнатами, одна из которых — процедурный кабинет. Сам артист лечился в этой клинике на протяжении 5 лет, но по программе для похудения. На «Антистресс» он записался впервые.

