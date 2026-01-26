Комета 3I/ATLAS принимает участие в уникальном параде планет

Комета 3I/ATLAS в настоящее время находится примерно на половине пути между Землей и Юпитером и сблизится с крупнейшей планетой Солнечной системы 16–17 марта. Объект также станет частью уникального парада планет, говорится в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) .

По данным специалистов, сближение с Юпитером является самой необычной чертой орбиты 3I/ATLAS, поскольку даже при учете движения тела в плоскости планет вероятность подобной встречи оценивается примерно в 2%, а при произвольном подлете с любого направления стремится к нулю. Однако, как известно, образование случайных совпадений — неотъемлемая характеристика вероятностных процессов.

Время перемещения кометы от Земли к Юпитеру совпадает с необычайно редким выравниванием планет. В данный момент Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер располагаются практически на одной прямой.

Стоит отметить, что 3I/ATLAS, находящаяся между Землей и Юпитером, также встраивается в эту конфигурацию, располагаясь на оси, вокруг которой сгруппированы все пять внутренних планет Солнечной системы.

Ранее профессор Гарвардского университета Ави Леб представил расчеты траектории полета межзвездного объекта 3I/ATLAS — 17 марта 2026 года произойдет его ключевое сближение со спутником Юпитера Евфемой.

