Астрофизик из Гарварда предположил цель объекта 3I/ATLAS

Профессор Гарвардского университета Ави Леб представил расчеты траектории полета межзвездного объекта 3I/ATLAS — 17 марта 2026 года произойдет его ключевое сближение со спутником Юпитера Евфемой, сообщает «Лента.ру» .

Согласно вычислениям Леба, Расстояние между ними составит примерно 30,46 миллиона километров. Это будет наиболее тесный контакт объекта с любым телом нашей планетной системы.

Несмотря на спорность гипотезы об искусственном происхождении, траектория 3I/ATLAS представляет значительный научный интерес, и астрономы всего мира продолжат его наблюдение для сбора данных.

Объект вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в декабре прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.