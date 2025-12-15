Ави Леб нашел еще одну странность у межзвездной кометы 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб в своем новом исследовании обратил внимание на необычную аномалию у межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая продолжает приближаться к Земле, сообщает РИА Новости .

На последних снимках объекта, полученных спектрографом Джемини в Чили, по-прежнему четко виден выраженный антихвост — явление, направленное в сторону Солнца, что совершенно нехарактерно для обычных комет. Ученый подчеркнул, что это не оптическая иллюзия, так как особенность фиксировалась «Хабблом» в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений.

По словам Леба, антихвост представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS к Солнцу, что противоставляет известным законам физики: обычно солнечный ветер уносит пыль и газ прочь от звезды, формируя хвост в противоположную сторону. Исследователь привел несколько возможных объяснений, включая испарение мельчайших частиц льда или гипотезу о том, что это «рой объектов», отстающих от основного тела.

Комета, возраст которой оценивается более чем в 7.5 миллиардов лет, была открыта 1 июля и с тех пор вызывает активные споры в научном сообществе.

