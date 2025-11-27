Таинственная комета старше Солнца 3I/ATLAS продолжает удивлять ученых

Объект 3I/ATLAS вопреки прогнозам сблизится с Юпитером в 2026 году

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который многие называют «инопланетным кораблем», приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года.

Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, предстоящее сближение с газовым гигантом представляет одну из самых необычных особенностей орбиты этого тела. Ученые подчеркивают, что подобные пересечения с внешними планетами Солнечной системы были статистически маловероятны.

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, оказался кометой диаметром около 24 километров из другой звездной системы. Компьютерное моделирование показало ее возраст — более 7,5 миллиарда лет, что делает ее старше Солнца на три миллиарда лет. Особую загадку представляет аномальное поведение кометы: она меняет цвет и излучает собственный свет неизвестной природы, напоминающий автомобильные фары.

Ранее профессор Ави Леб предположил, что это может быть искусственный объект с мощным источником энергии.

