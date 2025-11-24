Астроном: 3I/ATLAS после корректировки курса может направиться к Юпитеру

Ученый Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть разработан для того, чтобы десантировать на Юпитер технологические устройства, сообщает РИА Новости .

«С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца», — отметил он.

Российские специалисты склоняются к версии внесолнечного происхождения 3I/ATLAS, полагая, что комета прибыла из другой звездной системы. Обнаружение этого межзвездного тела произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS, разработанной NASA для мониторинга астероидов, представляющих опасность для Земли, и других небольших объектов космоса.

3I/ATLAS является третьим межзвездным объектом, зарегистрированным астрономами за историю наблюдений. Первым был астероид Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, открытая российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

