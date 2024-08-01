Клетчатка и антиоксиданты: какими полезными свойствами обладает капуста

Капуста — продукт, который обладает массой полезных свойств, содержит клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, а также положительно влияет на здоровье. Об особенностях и способах ее хранения пишет Общественная Служба Новостей .

Капусту собирают после первых заморозков в конце сентября или начале октября, в зависимости от региона. После сбора овощ сушат на свежем воздухе под тентом или в вентилируемом помещении. Кочаны срезают острым ножом, а перед хранением сортируют.

Хорошая температура для хранения капусты — до 1 градуса тепла по Цельсию, дальше она может начать прорастать и портиться. Влажность воздуха также не должна превышать 95%, также нужно хранить продукт в проветриваемом помещении.

Для хранения капусты лучше выбрать темную комнату, поскольку свет стимулирует микроорганизмы, которые могут привести к порче продукта.