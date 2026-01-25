Китайские туристы оказались в заложниках блэкаута в Мурманске

Туристы из Китая оказались в заложниках блэкаута в Мурманске. В регионе ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях, сообщает SHOT .

В мурманской гостинице, где остановились китайские туристы, отключили свет из-за аварии на линиях электропередачи. Гости из Поднебесной были шокированы масштабным отключением электроэнергии в городе. Местные волонтеры пришли на помощь иностранным гражданам: они доставили китайцев в пункт помощи, зарядили телефоны, обеспечили теплом, угостили горячим чаем и пирожками из местной пекарни.

Мурманск стал одним из самых привлекательных зимних туристических направлений у китайцев после открытия безвиза с РФ. Граждане КНР едут в город ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. В настоящее время в Мурманске много китайских туристов, так как конец января — одно из лучших моментов для наблюдения живописного явления.

23 января в Мурманской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за обрушения опор ЛЭП. Специалисты круглосуточно ведут работы по восстановлению электроснабжения. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ввел режим ЧС из-за блэкаута в регионе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.