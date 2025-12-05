Китайцы едут в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием

Мурманск стал одним из самых привлекательных зимних туристических направлений у китайцев после открытия безвиза с РФ. Граждане КНР едут в город ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием, сообщает SHOT .

Китайцы активно покупают туры в местную Териберку. Путешественники стремятся сюда ради северного сияния, снега, мороза и китов. Но главное, для чего китайцы едут в Мурманскую область, — это для зачатия детей.

По поверью китайцев, зачатый под северным сиянием ребенок будет счастлив и здоров всю жизнь. Также в сказаниях говорится, что в таком случае родится обязательно мальчик.

По данным Российского союза туриндустрии, спрос китайских туристов на путешествия в Мурманскую область вырос на 20%. Ожидается, что в 2026 году он увеличится еще на 40%.

По данным экспертов, до конца года число китайских туристов, посетивших Россию, вырастет до 500 тыс. человек. В следующем году их может быть уже 2 млн.

До 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в РФ и находиться в стране максимум 30 дней как туристы без оформления виз. Безвизовый режим не распространяется на китайцев, которые въезжают в РФ для работы, ведения журналистской деятельности, учебы, проживания.

