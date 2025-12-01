Путин ввел 30-дневный безвиз для китайцев в России

До 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в РФ и находиться в стране максимум 30 дней с гостевым и деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, иных мероприятиях, осуществлять транзитный проезд через территорию государства. Оформлять визы не придется, говорится в указе президента России Владимира Путина, подписанном 1 декабря.

Однако есть и ограничения. Безвизовый режим не распространяется на китайцев, которые въезжают в РФ для работы, ведения журналистской деятельности, учебы, проживания.

Также нововведения не коснутся тех, кто занимается международными автомобильными перевозками. Еще указ не затрагивает водителей, экспедиторов, сопровождающих подобные машины как переводчики.

Министерство иностранных дел Китая 2 сентября сообщило о введении на 12 месяцев пробного безвизового режима для россиян. Посещать страну можно на 30 дней.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.