Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за блэкаута

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится на территории Мурманской области из-за затяжных аварий на электросетях. Специалисты «Россетей» продолжают круглосуточную работу по восстановлению линии электроснабжения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, крутыми подъемами», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что провел комиссию по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время все службы находятся в постоянном взаимодействии.

По его словам, объявление режима ЧС не повлияет на повседневную жизнь жителей Мурманской области, однако он необходим, чтобы привлечь дополнительную технику и материалы у частных компаний. Для устранения аварии уже направлены дополнительные бригады. Также в ближайшее время к месту работу направят дополнительную спецтехнику.

Кроме того, Андрей Чибис выразил благодарность компаниям за оперативную помощь и необходимую помощь региону.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области.

