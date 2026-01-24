СК возбудил дело после массового отключения света в Мурманской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

По версии следствия, критическое падение напряжения и массовое отключение света произошло из-за несвоевременного исполнения должностными лицами сетевой организации мер по текущему содержанию линий электропередач в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманске частично отключился свет. То же самое произошло в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи.

