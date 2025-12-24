Кинолог рассказала, как обезопасить питомца в новогодние праздники

Кинолог и консультант социальной сети для владельцев домашних животных «Буп» Евгения Смолькина объяснила, как подготовить домашних животных к новогодним праздникам и избежать опасностей, связанных с елкой, украшениями и шумом, сообщает «Вечерняя Москва» .

Новогодние праздники могут стать стрессом для домашних животных из-за изменения привычного распорядка, появления гостей и громких звуков салютов. Смолькина предупредила, что главная опасность для питомцев — елка и праздничные украшения. Стеклянные игрушки могут разбиться и поранить лапы, а мишура и дождик при проглатывании вызывают непроходимость кишечника.

Эксперт отметила, что искусственный снег из баллончиков содержит химические вещества, опасные для кожи и слизистых животных. Важно не допускать контакта питомца с обработанными поверхностями и при первых признаках отравления обращаться к ветеринару. Гирлянды также представляют угрозу: провода могут привлечь кошек и щенков, а прокусив изоляцию, животное рискует получить удар током. Провода рекомендуется прятать в защитные короба или ограничивать доступ к ним.

Праздничное застолье — еще один источник опасности. Смолькина посоветовала не угощать животных человеческой едой, а использовать специальные лакомства или овощи. Для тревожных питомцев рекомендуется создать тихое убежище, использовать диффузоры с феромонами или успокаивающие ошейники. Важно проверить актуальность данных чипа, если животное чипировано.

Если питомец тяжело переносит громкие звуки, за несколько недель до праздников стоит проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом. Эксперт подчеркнула, что нельзя заниматься самолечением и давать животным человеческие препараты — любые лекарства должен назначать только ветеринар. Заблаговременная подготовка поможет сделать праздник безопасным и комфортным для всех членов семьи.

