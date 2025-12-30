Кинолог назвал продукты с новогоднего стола, которые могут навредить собаке

Если в доме живет собака, то подготовка к новогоднему празднику может вызвать у нее интерес. Животное может выпрашивать угощения с общего стола, но, как оказалось, некоторые продукты могут серьезно навредить здоровью питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО предупредил, что некоторые продукты представляют серьезную угрозу для его здоровья. Во избежание неприятных сюрпризов и срочного визита к ветеринару, к выбору угощений для питомца следует подходить ответственно.

«Вообще кинологи не рекомендуют подкармливать питомца со стола. Во-первых, это со временем перерастает в дурную привычку. Если собаке хоть раз удалось что-то выпросить, она будет продолжать просить снова и снова. Во-вторых, список запрещенных продуктов довольно велик, и владельцам часто сложно его запомнить. Чтобы не рисковать, лучше отказаться от этой практики вовсе. Если собака уже привыкла получать угощения, важно четко понимать, что ей разрешено, а что нет, и обязательно предупредить об этом гостей», — рассказал Голубев.

Чем можно угостить собаку

По словам Голубева, безопасная еда для собаки — это максимально простая пища, без каких-либо добавок в виде специй, соли или перца. Можно предложить питомцу немного нежирного мяса, например, курицу или индейку. Из овощей подойдут свежие огурцы, небольшие кусочки сладкого перца, морковь или тыква. Допустимо дать немного отварного яйца.

Кинолог порекомендовал владельцам собак постараться избегать добавления салата оливье, если он уже заправлен майонезом. Из фруктов можно дать небольшие дольки яблок, совсем немного банана, а также несколько ягод, таких как голубика, черника или клубника. Важно соблюдать умеренность: для маленьких пород собак порция должна быть размером с ноготь, а для крупных — не больше наперстка.

Категорически запрещенные продукты

Голубев подчеркнул, что следует твердо усвоить, что далеко не все, чем питается человек, подходит для собак. В первую очередь, это жареные, соленые, копченые и маринованные блюда. Виноград и изюм способны спровоцировать острую почечную недостаточность. Лук в любом виде может привести к анемии. Опасен даже лук, который использовался в процессе приготовления других блюд. Авокадо, шоколад, орехи и алкоголь — настоящий яд для домашних питомцев.

Особая осторожность

Цитрусовые, которые часто украшают новогодний стол, не настолько токсичны, но все же могут вызвать раздражение желудка у собаки. Молоко и сыр многими собаками переносятся плохо, несмотря на то, что они часто их любят. Если хозяин все же хочет угостить питомца сыром, выбирать нужно неострые сорта без плесени и давать совсем крошечный кусочек.

Что делать, если собака все же съела запрещенный продукт?

Не стоит паниковать. Сначала оцените, какое количество вредной еды попало к питомцу. Если это всего лишь случайно упавшая крошка шоколада, скорее всего, никаких серьезных последствий не будет. В случае, если съедена целая плитка шоколада, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Меры предосторожности

«В первую очередь, строго объясните правила гостям. Зачастую люди, у которых нет питомцев, не осознают всей опасности и могут угостить животное без спроса. Также ограничьте доступ собаки к столу: не разрешайте ей забираться на мебель, откуда она может достать еду», — рассказал Голубев.

В качестве альтернативы можно заранее и самостоятельно подготовить полезные лакомства для собаки на новогодний вечер: небольшие кусочки разрешенных овощей, фруктов и ягод, либо сушеные субпродукты. Таким образом, хозяин сможет отвлечь внимание питомца от общего стола и вознаграждать его за хорошее поведение.

