Кинолог назвал 5 причин для срочного обращения к ветеринару с собакой

Не всегда хозяин может сразу понять, что собака чувствует недомогание. Некоторые владельцы обращаются за помощью к специалистам, если заметили малейшие изменения в поведении животного, а кто-то не везет питомца к ветврачу даже при наличии серьезных симптомов. Чтобы не волноваться без повода и не пропустить момент, нужно обращать внимание на правильные сигналы, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Понять, что собака плохо себя чувствует, не всегда достаточно просто, поскольку некоторые питомцы не сразу подают явные сигналы недомогания. Но хозяину важно ориентироваться на поведение любимца и подмечать даже небольшие изменения. Явные признаки, что собаку необходимо отвезти к ветеринарному врачу, — это отсутствие аппетита, резкая смена поведения, отсутствие стула, явное беспокойство или чрезмерная вялость. Эти и другие симптомы могут сообщать хозяину, что с питомцем что-то не так», — рассказал кинолог.

Собака плохо ест

Если собака перестала есть, отказывается от угощений и совсем не подходит к миске, — это может сигнализировать о проблемах со здоровьем любимца. К этому могут добавиться вялость, отказ от прогулок и питья. В таком случае важно немедленно обратиться за ветеринарной помощью, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

«Но, если ваш питомец пропустил, например, вечернее кормление или доел не всю порцию корма, при этом он чувствует себя хорошо, у него сохранена активность, он не отказывается от воды, то не стоит излишне переживать. Просто понаблюдайте за любимцем и, если такое поведение сохранится, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику», — уточнил Голубев.

Смена поведения

Хозяину важно обращать внимание на поведение собаки. Резкие перемены могут сигнализировать о том, что у питомца что-то болит. Например, активная собака вдруг стала вялой или спокойный пес стал чрезмерно активным или агрессивным, — это важные сигналы, которые нельзя упускать.

«О наличии каких-либо проблем со здоровьем может также говорить беспокойство собаки: она не может не находить себе места, часто лаять и выть. Кроме того, питомец может болезненно и агрессивно реагировать на любые прикосновения, отказываться от прогулок, игр и ласки», — перечислил специалист.

Странные вкусовые предпочтения

Смена вкусовых предпочтений может также указывать на наличие проблем со здоровьем. Бывает так, что питомец начинает есть несъедобные предметы: палки на улице, бытовые вещи и многое другое. Такое поведение может указывать на дискомфорт и проблемы с ЖКТ.

«Кроме того, это может говорить о том, что собаке не хватает полезных веществ, которые она должна получать с пищей. В любом случае необходимо получить консультацию ветеринарного врача, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний и помочь любимцу», — рассказал кинолог.

Отсутствие стула

Если вы наблюдаете единичные изменения в частоте опорожнения кишечника, переживать не стоит. Это может быть связано с изменениями в питании, режимом дня, стрессом. Но если изменения резкие и продолжительные, у питомца длительные запоры, он ощущает дискомфорт во время дефекации, стоит обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Изменение походки

Если есть изменения работы вестибулярного аппарата, например, наклон головы вправо или влево, дискоординация движений, когда у собаки нарушается походка, манежные движения влево или вправо, заваливание набок при ходьбе, а также любые другие изменения, такие, как хромота, обязательно покажите питомца специалисту, это может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем любимца, заключил эксперт.