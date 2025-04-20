Киберэксперт Бедеров объяснил мошенническую схему с «запугиванием» граждан

сегодня в 20:04

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что телефонные мошенники вынуждены постоянно менять тактику, так как осведомленность граждан повышается, сообщает RT .

«Признание в обмане на первом этапе создает у жертвы стресс и ощущение уязвимости, что упрощает дальнейшее управление ее действиями», — объяснил Бедеров.

Он подчеркнул, что изменение методов предотвращает автоматическое выявление мошенничества гражданами, операторами связи и правоохранительными органами.

По словам эксперта, сценарий, основанный на «запугивании», более эффективно использует страх потери денег, вынуждая жертву к импульсивным действиям.

Бедеров добавил, что на начальной стадии жертва сталкивается с обманом, что вызывает шок и растерянность. Затем мошенники представляются «защитниками» и предлагают «решение» проблемы. На фоне негативного опыта это создает иллюзию надежности, усиливая доверие. Жертва, стремясь исправить ошибку, подчиняется указаниям, воспринимая их как помощь от «сотрудников госорганов».

Ранее депутату Госдумы Евгению Ревенко позвонили телефонные мошенники в момент, когда в нижней палате парламента принимали законопроект о противодействии мошенничеству.