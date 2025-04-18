Депутату позвонили мошенники прямо во время принятия закона против мошенников

Депутат Ким: в ГД позвонили мошенники во время принятия закона против мошенников

Депутату Госдумы Евгению Ревенко позвонили мошенники в момент, когда в нижней палате принимали законопроект о противодействии мошенничеству, заявила его коллега Марина Ким. По ее словам, тогда аферисты представились «чуть ли не председателем» правительства России Михаилом Мишустиным.

«Доходило до смешного. Пока мы принимали закон о телефонных мошенниках, прямо в этот момент, одному из депутатов Евгению Ревенко кто-то звонил „из правительства“, чуть ли не „председатель“», — вспомнила Ким в эфире радио Sputnik.

Законодатель отметила, что такая ситуация ярко иллюстрирует проблему телефонного мошенничества в стране, которого сейчас «шквал».

Тем временем мошенники украли у московского пенсионера 500 000 рублей по кодовому слову «дурачок». Аферисты представились «сотрудниками ФСБ» и убедили 81-летнего мужчину отдать курьеру конверт с деньгами, используя для пароля «секретное слово».

