Мошенники украли у московского пенсионера 500 тыс рублей по коду «дурачок»

В Москве 81-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые обманным путем по кодовому слову «дурачок» выманили у него полмиллиона рублей. Пенсионер ни о чем не догадался, даже когда услышал кодовое слово, пишет Baza .

Предварительно известно, что злоумышленники позвонили 81-летнему Геннадию Арсеньевичу 11 апреля, представившись сотрудниками ФСБ. Подставной «сотрудник» сообщил москвичу, что в отношении его якобы готовится преступление, поэтому в срочном порядке нужно «задекларировать» все имеющиеся средства.

Так мошенники узнали, что пенсионер хранит дома 380 тысяч рублей и 2 тысячи долларов. Преступники убедили мужчину сложить все деньги в конверт и передать курьеру с кодовым словом «дурачок». Курьер в обмен на конверт дал жертве мошенников документы якобы из Центробанка России и Росфинмониторинга, в которых сообщалось, что все средства будут возвращены владельцу после проверки.

В итоге пенсионер так и не дождался своих денег обратно и обратился за помощью в полицию. Стражи порядка быстро нашли курьера, который забирал конверт. Им оказался 21-летний кассир, но и у него средств москвича уже не было. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, курьеру запретили покидать Москву соответствующей подпиской о невыезде.