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Кефир и творог признали самой популярной русской едой в мире

Два дешевых повседневных продукта, привычных для граждан РФ, были признаны самой популярной русской едой в мире. Речь идет о кефире и твороге, сообщает Lenta.ru .

Такой рейтинг составил гастрономический путеводитель по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas. Наряду с кефиром и творогом самой популярной русской едой в мире были признаны икра белуги, севрюги и русского осетра.

Большой популярностью пользуется и рыбы нельма, муксун и белый амур. В рейтинге присутствует также икра сибирского осетра и икра стерляди. Помимо этого в мире знают и любят калининградский марципан, картофель сорта «Банан» и помидор сорта «Веселая соседка».

Кроме того, были названы самые популярные русские блюда. Это пироги, закуски, блины, каша и пельмени. Эксперты TasteAtlas посоветовали туристам, посещающим Россию, попробовать также шашлык, медовик, сырники.

Самыми популярными русскими напитками в мире признали водку, квас и самогон.

Ранее стало известно, что твердые сыры, творог, рыба помогут быстрее заснуть. Также полезными будут теплые молочные напитки, травяные чаи.