Врач Бурнацкая: твердые сыры, творог, рыба помогут быстрее заснуть

«Для более быстрого засыпания помогут определенные продукты и напитки. Важно включать в вечерний рацион продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, тем самым помогая организму настроиться на сон», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что полезными будут теплые молочные напитки, травяные чаи, например, на основе ромашки или лаванды, и диетические закуски, такие как орехи или бананы.

«Эти продукты помогают расслабиться и приготовиться ко сну благодаря высокому содержанию питательных веществ, способствующих восстановлению и релаксации перед сном», — пояснила врач.

Бурнацкая также отметила, что проветривание спальни даже при морозе очень важно. Свежий воздух улучшает качество сна, помогает предотвратить накопление углекислого газа и повышает уровень кислорода в комнате, что способствует лучшему засыпанию и более глубокому сну.

«Важно, чтобы проветривание происходило перед сном, и даже небольшая порция свежего воздуха может значительно улучшить состояние, особенно в зимний период, когда воздух в помещениях часто становится сухим и переполненным аллергенами», — рассказала специалист.