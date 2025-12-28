В ходе беседы Елена Товстик поделилась подробностями о разводе, упомянув при этом любовницу своего мужа — Полину Диброву. Собчак с удовольствием обсудила и интимные стороны отношений обеих пар. Так, в эфире прозвучали резкие высказывания Кати Гордон, направленные как в адрес Елены, так и Романа.

Елена намеренно воспроизвела все записи на своем телефоне, чтобы предать огласке неприятную ситуацию, в которую она оказалась вовлечена. Адвокат, защищая интересы Елены, отправляла бизнесмену множество оскорбительных сообщений. В одном из сообщений Гордон назвала Романа «лысым, бровястым и лживым дураком», который думает только о Дибровой, а на детей ему плевать.

Гордон бурно отреагировала на обнародование своих нецензурных посланий. В гневе юрист упомянула не только бывших супругов, но и Ксению Собчак.

«Ладно Товстики. <…> Старалась-то больше всех Ксюша. Снимала аж три дня. Так вот, у меня к тебе ровно три вопроса, раз ты уже второй раз зовешь меня к себе на интервью. Отвечаешь на детекторе — и я зимой иду к тебе в купальнике. Нет? Так знай свое убогое место! Жди, когда придут времена, и на Высшем суде ты ответишь за каждую сломанную тобой жизнь», — написала Гордон в соцсетях.

Ранее экс-жена рэпера Гуфа Айза раскритиковала Полину Диброву и Романа Товстика после их интервью с журналисткой Ксенией Собчак. По словам блогерши, после просмотра интервью «охота отмыться и их всех отмыть».

