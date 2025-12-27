«Коварная баба»: Айза призвала Диброву и Товстика сознаться в давнем романе

Экс-жена рэпера Гуфа блогерша Айза раскритиковала Полину Диброву и Романа Товстика после их интервью с журналисткой Ксенией Собчак, сообщает «СтарХит» .

«Смотрю это интервью и могу сказать, что честнее было бы этим двум просто сказать: да, интим у нас восемь лет, да, полюбили друг друга, и не устраивать весь этот позорный сюр, втягивая в него полпланеты. Полина Диброва — коварная баба, которая ведет себя очень низко», — уверена Айза.

По ее словам, Диброва утверждает, что Елена Товстик с Романом из-за денег. Это заявление сделала женщина, которая с юности спит с мужчиной, который значительно старше ее.

Айза добавила, что после просмотра интервью «охота отмыться и их всех отмыть», но больше всего в служившейся ситуации жалко детей.

Ранее стало известно, что Пресненский районный суд Москвы рассматривает дело о разделе имущества известного бизнесмена Романа Товстика с его бывшей женой Еленой.

