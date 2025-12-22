Суд рассматривает раздел недвижимости известного бизнесмена Товстика и экс-жены
Фото - © Социальные сети
Пресненский районный суд Москвы рассматривает дело о разделе имущества известного бизнесмена Романа Товстика с его бывшей женой Еленой. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.
Иск подала Елена Товстик. Следующее судебное заседание пройдет 11 февраля 2026 года.
Товстик — один из учредителей фирмы NL International. В 2024-м годовая прибыль его четырех предприятий была равна 1,7 млрд рублей.
Товстик — вице-президент NL International. Также у него есть доли в фирмах, специализирующихся на недвижимости и изготовлении кондитерских изделий.
21 декабря сообщалось, что экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина вышла в свет с новым избранником, предпринимателем Романом Товстиком. Она выложила видео, где засняты ее сыновья и дети Романа.
