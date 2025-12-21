Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, недавно вышла в свет с новым избранником, бизнесменом Романом Товстиком. Позднее она опубликовала в Сети домашнее видео, где проводит время вместе с сыновьями и возлюбленным, сообщает StarHit .

В своем личном аккаунте 36-летняя Полина поделилась видеозаписью, где запечатлены ее сыновья и дети Романа. Большая компания взрослых и детей собралась за ужином. Диброва со вкусом украсила стол в новогодней стилистике. Праздничное оформление заметно и в убранстве дома.

«Уютные зимние вечера», — так Диброва прокомментировала видео в соцсетях.

Полина рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым несколько месяцев назад после 16 лет супружеской жизни. У бывших супругов трое совместных сыновей. Несмотря на обстоятельства, им удалось сохранить хорошие отношения, в основном ради детей. Женщина признается, что столкнулась с волной критики из-за изменений в личной жизни.

Ранее сообщалось, что Диброва впервые после расставания с мужем вышла в свет с новым возлюбленным в середине декабря. Мужчину она привела на новогоднюю вечеринку в своем женском клубе.

