Полина Диброва впервые вышла в свет с любовником, к которому ушла от мужа

Полина Диброва появилась на новогодней вечеринке своего женского клуба в компании нового возлюбленного — бизнесмена Романа Товстика. Она ушла к нему от своего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, сообщает «СтарХит» .

Закрытая вечеринка прошла в модном ресторане «Шале Березка» на Рублевке. Вход на мероприятие стоил 25 тысяч рублей, а для резидентов — 21 тысячу.

Парочка ранее не появлялась на светских мероприятиях вместе. При этом Товстик вместе с детьми от бывшей жены уже сопровождал Полину в нескольких поездках за границу. Это появление стало подтверждением серьезности отношений и намерений пары.

Семья Дибровых много лет дружила с бизнесменом и его супругой Еленой, которая родила от мужчины шестерых детей. В начале года Полина втайне от мужа начала встречаться с Романом. Вся правда вскрылась летом.

После этого Полина, подарившая Диброву трех сыновей, решила развестись с телеведущим, а Роман тоже ушел от своей супруги. Елена Товстик до сих пор не верит в свой развод — она подала апелляцию на решение суда о расторжении брака.

Ранее стало известно, что Полина и ее возлюбленный живут в съемном доме. С ними проживают трое детей девушки и трое старших детей Романа.

