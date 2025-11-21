Полина Диброва живет с Романом Товстиком в съемном доме

Полина Диброва отреагировала на слухи о том, что рассталась с бизнесменом Романом Товстиком и ее экс-муж Дмитрий сделает ей предложение, сообщает kp.ru .

О сюрпризе с предложением экс-жене написал ранее один Telegram-канал. Также он сообщил, что Диброва успела расстаться с миллиардером, к которому ушла от бывшего супруга.

Но в реальности пара Диброва — Товстик никак сейчас не афиширует свои отношения. Они живут в съемном доме в деревне Лапино. С ними проживают трое детей Полины и трое старших детей Романа. Трое младших отпрысков Товстика остались с их мамой.

Полина Диброва в ответ на слухи только рассмеялась, дав понять, что ни о каком предложении не может идти и речи.

Дибров развелся с супругой Полиной после того, как вскрылся ее роман бизнесменом Романом Товстиком. Всего пара прожила вместе 16 лет, у экс-супругов трое общих сыновей.

