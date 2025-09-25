Дибровы все: мировой суд официально расторг брак звездных супругов

16-летний брак Дибровых, которые считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, подошел к концу. Развод состоялся в мировом суде. Это означает, что супруги не имеют претензий друг к другу по всем ключевым пунктам.

Делить паре нечего. Особняк, в котором они жили, был приобретен телеведущим еще до заключения брака с молодой моделью. Имущественные вопросы они урегулировали по взаимному согласию.

У бывших супругов трое сыновей — Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет). Для встреч с отцом Полина арендовала дом на той же улице, где живет Дибров.

Пара официально оформила отношения в марте 2009 года. Слухи о проблемах в браке появились в июле этого года. В Сети обсуждали измену Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком, который был женат и воспитывал шестерых детей. Сама Полина заявила, что отношения с предпринимателем начались уже после решения о расставании с мужем.

