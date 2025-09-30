Закрутивший роман с Полиной Добровой миллионер развелся с женой после 20 лет брака

Миллиардер Роман Товстик развелся с женой после 20 лет брака и 6 детей

Любовник модели Полины Дибровой и миллиардер Роман Товстик развелся с супругой Еленой. У пары в браке родились шестеро детей, сообщает «СтарХит» .

Несколько месяцев назад стало известно, что бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва втайне начала встречаться с бизнесменом. Позднее выяснилось, что речь шла о Романе Товстике. Бизнесмен признался, что его развод с супругой — решенное дело.

Во вторник брак Романа и Елены был официально расторгнут, однако впереди бывших супругов ожидает раздел имущества.

«По брачному договору Елене достался особняк за 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Но впереди еще грядут суды за имущество и алименты. Пока старшие дети будут жить с Романом, младшие — с Еленой», — рассказал источник.

Ранее Мировой суд Подмосковья поставил точку в браке звездных супругов Дмитрия и Полины Дибровых. У пары, которая прожила в браке 16 лет, трое сыновей — Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет).

