Карпинская намерена обжаловать приговор Беркович* и Петрийчук**

сегодня в 20:07

Адвокат Беркович* и Петрийчук** обжалует приговор из-за их невиновности

Адвокат Ксения Карпинская заявила, что ее подопечные Евгения Беркович* и Светлана Петрийчук** ни в чем не виноваты, она не согласна с приговором суда, пишет РБК .

«Будем обжаловать. Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», — заявила Карпинская.

Ранее Беркович* и Петрийчук** оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Фенист Ясный Сокол». Режиссера и сценариста обвинили в оправдании терроризма.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал их виновным и каждую приговорил к тюремному заключению на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соответствующий приговор вынесли 8 июля.

* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.