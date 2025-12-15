Кадыров заявил, что не хочет жить до старости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что не планирует «жить до старости».

«Если слушать слухи, то я до старости не доживу. Я не хочу до старости жить. Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают, и будет не хватать меня после смерти», — ответил Кадыров на вопрос, кем он видит себя в старости.

Ранее Кадыров заявил, что готов поучаствовать в выборах главы Чеченской Республики в 2026 году, если это предложит российский президент Владимир Путин.

Кроме того глава региона во время общения с населением в прямом эфире призвал перестать ущемлять туристов за внешний вид. По словам Кадырова в Чечне рады всем туристам.

