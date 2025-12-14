Кадыров призвал жителей Чечни перестать ущемлять туристов за внешний вид

Власти Чечни призывают не придавать излишнего значения одежде туристов. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров во время общения с населением в прямом эфире, сообщает ТАСС .

По словам Кадырова, приток туристов — это позитивный фактор для региона. При этом их манера одеваться — это их личное дело, которое не должно волновать местных жителей, считает глава региона.

«Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем. А так, если они ведут себя слишком вызывающе, то можно им просто объяснить, что так у нас не принято», — сказал Кадыров.

Ранее премьер-министр республики Магомед Даудов сообщил об увеличении турпотока в Чечню в 2024 году до 500 тысяч человек. Это на 27,5% превышает показатели предыдущего года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.