Кадыров заявил, что Илон Маск дистанционно «отключил» ему Tesla Cybertruck

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Не по-мужски это. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что оснастил электрический пикап пулеметом и отправил его в зону специальной военной операции, где «Кибертрак» успешно выполнял боевые задачи. Однако после отключения Cybertruck был отбуксирован.

Ранее Рамзан Кадыров поблагодарил Илона Маска за подаренный ему Cybertruck марки Tesla. В свою очередь американский миллиардер заявил, что никогда не дарил главе Чечни электромобиль.