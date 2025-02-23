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Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченцев и ингушей в 1944 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал преступным и бесчеловечным приказ советского лидера Иосифа Сталина о насильственном выселении чеченцев и ингушей в Сибирь и Среднюю Азию.

«Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жертвами преступного приказа стали несколько тысяч людей, которые находились в тяжелых условиях спецпоселений. При этом чеченский народ не сломился, невзирая на нечеловеческие обстоятельства, унижения и запреты.

По словам главы Чечни, в 2015 году президент РФ Владимир Путин удостоил Грозный почетного звания «Город воинской славы», восстановив историческую справедливость.

Кадыров выразил соболезнования родным и близким жертв репрессий, добавив, что жертвы страшной трагедии никогда не будут забыты.

Ранее Рамзан Кадыров призвал россиян не расслабляться и не ждать завершения специальной военной операции.