К зданию КВН в Москве несут цветы в память о Маслякове

На фасаде здания КВН находится экран, на который вывели фотографию Маслякова. Чтобы почтить память ведущего, поклонники несут цветы и оставляют их около главного входа возле букв «Планета КВН».

Приходят сюда и действующие участники команд КВН. Некоторые из них не были лично знакомы с Александром Васильевичем, но все равно испытывают грусть по поводу его кончины.

Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Ранее стало известно, что ведущий в последние годы боролся с раком легких, который и мог стать причиной его смерти.