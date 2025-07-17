Одомашнивание животных стало причиной первых эпидемий в истории человечества

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Крупнейшее исследование ископаемых останков людей каменного века привело к сенсационному выводу: первые массовые эпидемии начались 30 тысяч лет назад именно после приручения диких животных, сообщает kp.ru со ссылкой на журнал Nature.

Международная команда ученых, чья работа опубликована в Nature, обнаружила, что ключевые патогены — включая чумную палочку Yersinia pestis — появились как следствие тесного контакта древних людей с одомашненными видами.

Анализ ДНК из костей охотников-собирателей и первых земледельцев показал резкий рост инфекционных заболеваний в эпоху неолита. Бактерии, прежде безвредные для животных, мутировали и научились преодолевать межвидовой барьер.

Чума, изначально бывшая болезнью грызунов, превратилась в «Чёрную смерть» только после одомашнивания крыс и других переносчиков.

«Мы реконструировали геномы древнейших штаммов чумы — все они появились в период, когда человек начал жить бок о бок с животными», — поясняют авторы исследования.

Этот исторический урок особенно актуален сегодня, когда зоонозные инфекции вроде COVID-19 вновь угрожают человечеству.