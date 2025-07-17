В Приморье разоблачили преступную сеть по организации нелегальной миграции

Как установили следователи, злоумышленники создали схему фиктивной постановки мигрантов на учет, оформляя подложные договоры аренды жилья.

«Группа обеспечила нелегальный статус более 1000 иностранных граждан, создавая угрозу безопасности региона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту деятельности организованного сообщества возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все фигуранты дела заключены под стражу.